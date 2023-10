Lettera aperta del Comitato di Verona Sud: «Veronafiere è davvero sostenibile?»

«Veronafiere è un'azienda dal volto umano, dove attenzione ad ambiente, salute e sostenibilità sociale sono condizioni preliminari di accesso al mercato. Per questo etica e impegno responsabile sono parti integranti di ogni attività e della visione d’impresa, con cui guardare con ancora più ottimismo al cambiamento e al futuro». Queste sono le parole con cui Veronafiere si descrive alla voce "responsabilità sociale d'impresa". Ma sono parole veritiere? A chiederlo è il comitato di Verona Sud con una lettera aperta rivolta alla società che organizza eventi nel quartiere fieristico scaligero.

«Veronafiere ritiene di agire sempre coerentemente con il tema della sostenibilità? Come intende mitigare la propria impronta ambientale? Quanti alberi intende piantare?». Questi i primi quesiti posti dal comitato, che lamenta una scarsa presenza di verde nei parcheggi di Veronafiere e pochi pannelli fotovoltaici sulle coperture dei padiglioni.

Ma il vero nodo è quello del traffico, come si è visto nell'ultima edizione da record di Marmomac, con disagi alla viabilità nelle zone di Santa Lucia, Golosine e Borgo Roma mentre il parcheggio scambiatore della Genovesa è stato poco utilizzato. «È sostenibile che cittadini, lavoratori e commercianti di Verona ad ogni manifestazione fieristica, oltre a limitazioni e disagi nelle loro attività ed esigenze quotidiane di spostamento, debbano vedersi costretti a lunghe deviazioni dai normali e più diretti percorsi e devono subire incolonnamenti, perdite di tempo, inquinamento e l'impossibilità di trovare parcheggio?», chiede ancora il comitato di Verona Sud.

«È sostenibile che una struttura fieristica di tali dimensioni e con un tale enorme impatto viabilistico di mezzi anche pesanti possa ancora operare al centro di quartieri residenziali densamente popolati e a ridosso del centro storico?», domanda infine il comitato di Verona Sud, mettendo in discussione la convivenza tra le attività di Veronafiere e quelle dei residenti. Una messa in discussione che non interpella solo l'azienda, ma anche il resto della città e chi la città la amministra.