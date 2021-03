Scuole chiuse, Anderloni: «I bambini hanno rispettato le regole, noi adulti abbiamo fallito»

«Noi adulti non siamo nemmeno riusciti a garantire ai bambini e alle bambine il diritto di andare a scuola», scrive con rammarico in una lettera aperta-racconto Alessandro Anderloni

«Noi adulti non siamo nemmeno riusciti a garantire ai bambini e alle bambine il diritto di andare a scuola. Abbiamo fallito. Almeno vergogniamocene». Partiamo dalla fine. Sono queste infatti le ultime parole contenute in una "lettera aperta" che costituisce una tra le più significative tra le numerose voci che in queste ore vanno levandosi contro la chiusura, ancora una volta, delle scuole «di ogni ordine e grado». Il regista Alessandro Anderloni, ma anche attore, direttore artistico del Film Festival della Lessinia, e pure insegnante che, con particolare attenzione e dedizione alla cultura dantesca, negli ultimi anni ha dato un prezioso contributo alla didattica veronese (dalla città alla provincia), ha infatti affidato ai social nelle scorse ore un messaggio chiaro e netto: chiudere le scuole oggi, dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia, è un fallimento tutto degli adulti, non dei giovani.

Alessandro Anderloni

Oggi è domenica 14 marzo 2021, da lunedì scatterà la zona rossa in molte Regioni italiane, tra le quali il Veneto, e con essa la conseguente chiusura di tutte le istituzioni scolastiche, salvo che per «alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali». Lunghe riflessioni andrebbero fatte proprio su questa specifica "concessione" che rischia in realtà di rivelarsi oltremodo "ghettizzante" (immaginatevi da soli senza compagni in un istituto scolastico deserto!), ma soprassediamo per il momento e ci limitiamo a porre una questione. Nel Dpcm del 14 gennaio si leggeva per la zona rossa: «Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza».

Ora nel Dpcm vigente del 2 marzo 2021 a firma Mario Draghi, per la zona rossa, è previsto invece che «sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia» e, inoltre, che «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza». Cosa ha determinato questo drammatico cambiamento di linea da parte del governo? Qualcuno si è forse degnato di spiegare, attraverso dati e numeri coerenti, a quelle generazioni di giovani alle quali, da oltre un anno, sta venendo sottratta a singhiozzo l'istruzione, il perché di questo radicale cambio di passo? È sufficiente parlare in termini generali di onda della pandemia che ritorna, di varianti del virus che si diffondono più rapidamente, per richiudere tutte le scuole ancora una volta dopo un anno dall'inizio della crisi sanitaria? Non sarebbe forse il caso, perolomeno, di scusarsi con loro, con tutti questi alunni dalla gioventù rubata? Per farlo, come suggerisce Anderloni, bisognerebbe però anzitutto vergognarsi almeno un po'.

La lettera-racconto di Alessandro Anderloni