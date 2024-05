Scivoli d'acqua e mattoncini, Gardaland riapre Legoland Water Park

Scivoli d'acqua, attrazioni interattive e aree gioco, sabato 18 maggio riapre Legoland Water Park, parco acquatico a tema Lego che amplia l'offerta di Gardaland.

Ad accogliere gli ospiti, dopo aver varcato la grande onda fatta di mattoncini posta come portale di ingresso, c'è la Miniland: un'area nella quale sono stati ricostruiti monumenti e luoghi iconici del territorio italiano, alcuni dei quali interattivi, tutti realizzati in scala 1:20 usando quasi cinque milioni di mattoncini Lego.

Miniland è suddivisa in sei aree e di recente è stata costruita l'area dedicata alla Milano moderna che si aggiunge al già presente duomo meneghino. Il nuovo percorso prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica Torre Velasca, prosegue con il grattacielo Pirelli, la colorata Torre Arcobaleno degli anni '90; per arrivare alle prime costruzioni degli anni 2000 e situate a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria e Torre Hadid, meglio conosciuta come Torre Generali. Non mancano, inoltre, le più recenti costruzioni come la Torre UnipolSai e l’inconfondibile Nh Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina. Immancabile, infine, anche il classico tram milanese.

Ma la Miniland è composta anche dalle aree dedicate a Venezia, con la Basilica di San Marco e il Campanile di San Marco, le riproduzioni delle architetture che hanno reso immortale Roma, dal Colosseo alla Fontana di Trevi fino alla Basilica di San Pietro, ma anche la Torre di Pisa e tanti altri monumenti.

Oltre la Miniland, si raggiunge il cuore di Legoland Water Park con il Lego River Adventure: il corso d’acqua che costeggia la Miniland passando attraverso una suggestiva grotta dall’ambientazione sottomarina, da percorrere facendosi trasportare da una leggera corrente a bordo di gommoni personalizzabili con grandi mattoncini Lego galleggianti.

Proseguendo sarà la volta dell’area Beach Party: la piscina principale dotata di 7 scivoli, cannoni che sparano acqua da ogni angolo e un grande secchio da 1.500 litri che, a sorpresa, riversa una cascata d’acqua sui bambini.

Jungle Adventures sono invece scivoli adatti a tutta la famiglia: a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio, ognuno potrà scegliere da quale scivolo avventurarsi.

E ad arricchire l’area anche cinque Lego Models che rappresentano diversi personaggi legati al tema del divertimento e dell’acqua tra cui un bagnino che domina l’area dalla sua torretta, una ragazza in costume hawaiiano e alcuni surfisti.

Infine, nel Legoland Water Park ci sono anche aree dedicate alla creatività e alla scoperta come Lego Creation Island dove poter costruire la propria barca con i Lego, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti.

Duplo Splash è invece un’attrazione in cui anche i più piccoli possono provare gli scivoli e imparare attraverso il gioco.

Mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è il luogo in cui tutta la famiglia può nuotare, rinfrescarsi e rilassarsi.