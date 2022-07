Regione Veneto approva legge per regolare gli impianti fotovoltaici a terra

Il consiglio regionale del Veneto ha approvato con 37 voti favorevoli e 10 astenuti il progetto di legge per la disciplina e la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra. Roberto Bet della Lega è il primo firmatario di una legge passata insieme a quattro ordini del giorno: quello presentato dalla consigliera pentastellata Erika Baldin (per chiedere alla giunta di considerare in via prioritaria l’installazione dei pannelli fotovoltaici su superfici già oggetto di utilizzazione); quello del consigliere leghista Amedeo Gerolimetto (che chiede alla giunta di attivarsi presso il Governo affinché venga sterilizzato l'aumento catastale); quello di Fratelli d’Italia, illustrato in aula da Raffaele Speranzon (che chiede alla giunta di privilegiare l’installazione di impianti fotovoltaici su zone già compromesse o inutilizzate, sulla rete stradale e autostradale, limitando così l’uso di aree agricole) e infine quello della consigliere di Europa Verde Cristina Guarda (che prevede una relazione biennale contenente tutti gli elementi utili per consentire una valutazione complessiva degli effetti prodotti sul suolo dagli impianti fotovoltaici).

La legge, in sintesi, individua aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. I criteri di non idoneità sono stati previsti in base ai beni costituzionalmente tutelati: patrimonio storico e architettonico, ambiente e aree agricole di pregio. Questo, nel rispetto del principio generale di prevalenza dell’attività agricola. Vengono stabiliti indici di idoneità per individuare le aree più consone all’installazione degli impianti, dando prevalenza a quelle già compromesse, destinate a cave e discariche.

La normativa secondo le intenzioni dovrà disciplinare il settore per alcuni decenni e abbraccia tutte le soluzioni tecnologiche, anche quelle nuove che potranno essere disponibili in futuro.

Viene inoltre prevista una "clausola valutativa". «Il Consiglio regionale - ha spiegato il relatore Bet - esercita il controllo sull’attuazione della legge, valutando gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termine di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili. Così, dopo due anni dalla pubblicazione della legge, la giunta regionale dovrà sottoporre all’attenzione della commissione consiliare una apposita relazione sullo stato di attuazione della normativa, contenente obbligatoriamente: il numero degli impianti autorizzati, le informazioni aggregate, le tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l’energia prodotta, nonché l’elaborazione dei dati con particolare riferimento agli impatti prodotti dagli impianti agrovoltaici sul suolo occupato».

«Abbiamo dovuto affrontare un lavoro molto difficile, in quanto siamo partiti da zero sotto l’aspetto normativo, mancando qualsiasi riferimento di leggi regionali in materia - ha sottolineato, prima della votazione, Bet - Ricordo che come regioni abbiamo competenze limitate, nell’assenza di una norma nazionale quadro. Abbiamo messo insieme un "modello tutto Veneto" che dà tranquillità agli uffici regionali e soprattutto agli operatori economici. L’identità del nostro territorio rimane intonsa, ma al contempo consentiamo la produzione di energia da fonti rinnovabili. Non è una legge ideologica, non favorisce né limita a priori il fotovoltaico. Abbiamo prodotto, anche grazie al contributo delle opposizioni, un testo equilibrato, solido, che disciplina in modo organico il fotovoltaico a terra ponendosi come punto di riferimento a livello nazionale, ed è in grado di superare il vaglio della Corte Costituzionale».

Il correlatore del Partito Democratico Andrea Zanoni ha aggiunto: «È una legge che era molto attesa dai territori perché in Veneto non c’erano paletti alla rincorsa al fotovoltaico a terra portata avanti da gruppi che stanno facendo importanti investimenti, e anche rispetto alle indicazioni dell’Europa sulla produzione di determinate quote di energia da fonti rinnovabili. Pur tuttavia, a mio avviso, è stato impiegato troppo tempo: un anno e mezzo. E sulle rinnovabili abbiamo investito poco o niente: non ce lo possiamo più permettere perché sono sotto gli occhi di tutti gli effetti devastanti prodotti dai cambiamenti climatici».

Anche Arturo Lorenzoni del Gruppo Misto ha espresso «un giudizio fortemente critico su questa legge, perché rappresenta un’opportunità sprecata, in quanto non mandiamo all’esterno il giusto messaggio: poniamo freni invece di incoraggiare gli investimenti sulle aree idonee. Non vengono individuate soluzioni di compromesso praticabili tra i diversi interessi in gioco. Serve più progettualità sul fronte delle energie rinnovabili».

Per Elena Ostanel di Veneto che Vogliamo «questa legge arriva in ritardo e quindi non frenerà i mega impianti che consumano suolo agricolo, né favorirà gli investimenti sulle energie rinnovabili. Non si è spinto a sufficienza sull’individuazione delle aree idonee, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Si sarebbe dovuto partire dal fabbisogno energetico della nostra Regione, incentivando gli investimenti in zone diverse da quelle agricole. Avremmo dovuto accordare più poteri ai Comuni. Almeno c’è la clausola valutativa, l’unico aspetto che ‘salva’ questa legge: fra qualche anno, ci renderemo così conto che con il regime di asservimento adottato non saremo riusciti a tutelare in misura adeguata il suolo agricolo».

E pur vedendosi approvare degli emendamenti e un ordine del giorno, la consigliera Guarda resta convinca che «Il provvedimento non accontenta nessuno e rischia di rivelarsi un requiem per i futuri impianti proprio in virtù degli indicatori presuntivi di non idoneità, visto che si delega completamente ai tecnici di giunta qualsiasi decisione sulla idoneità di un impianto. È positivo che sia stato accolto il nostro input a prendere in considerazione le possibili e future evoluzioni della tecnologica in materia di impianti fotovoltaici, così da non irrigidire la norma bensì aprendola all’avanzamento della ricerca e del progresso scientifico. Poiché la neutralità climatica rimane un obiettivo irrinunciabile, l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti non sarà sufficiente, per questo dobbiamo poter integrare la produzione di energia con le colture e l’allevamento posizionando i pannelli fotovoltaici nei campi, con sistemazione “mobile” a inseguimento solare e a una altezza che consenta anche ai mezzi agricoli di poter lavorare i campi o agli animali di pascolare. Il provvedimento rischia però di rimanere su carta, privo di una visione che sappia condurre la Regione a essere competitiva in termini di sostenibilità e rinnovabili con gli altri Paesi europei».

Soddisfatto invece il presidente della Regione Luca Zaia. «Questa legge porta il Veneto a produrre più energia rinnovabile con gli impianti fotovoltaici, ma nel rispetto del paesaggio e dei nostri preziosi terreni agricoli - ha commentato Zaia - È stata approvata una norma di buonsenso per dare delle regole equilibrate ad uno sviluppo che rischiava di creare evidenti problemi al territorio della nostra bellissima regione».

E l'assessore regionale alla pianificazione territoriale e urbanistica Cristiano Corazzari ha aggiunto: «Era importante dettare delle regole per garantire la maggiore tutela possibile dei nostri terreni agricoli ben consapevoli di come occorra contemperare la salvaguardia del suolo e delle produzioni agricole ed alimentari, con la giusta necessità di implementare l’utilizzo di energia rinnovabile. Infatti, anche la drammatica situazione internazionale, mai come oggi, ci impone la salvaguardia del terreno agricolo, e di conseguenza delle produzioni di cibo. È una norma che rispetta il principio di sussidiarietà e introduce il concetto di partecipazione nel processo decisionale per la posa degli impianti fotovoltaici per gli enti territoriali, cioè di Province e Comuni. Questa legge pone inoltre come obiettivo il contrasto ai fenomeni speculativi in materia di energia rinnovabile, con i relativi impatti dal punto di vista paesaggistico e ambientale».