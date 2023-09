Pensando a Umberto e Greta, morti sul Garda, l'omicidio nautico ora è legge

Non c'è il loro nome scritto sopra, ma è come se ci fossero. Ieri, 20 settembre, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, con 288 voti favorevoli ed 1 contrario, la proposta di legge sull'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. Ed è come se su quella modifica del codice penale ci fossero i nomi di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, la coppia travolta e uccisa da un motoscafo sul Lago di Garda il 19 giugno 2021.

Nel febbraio scorso, la proposta presentata da Fratelli d'Italia, era stata già approvata dal Senato. E quindi sarà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In sostanza, i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche faranno coppia con i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Come l'omicidio stradale si configura quando viene causata la morte per il mancato rispetto del codice della strada, così l'omicidio nautico può essere contestato nel caso in cui la mancata o la cattiva osservanza delle norme sulla navigazione causi uno o più decessi. E le pene per l'omicidio nautico possono andare da un minimo di 2 a un massimo di 18 anni di reclusione. Mentre per le lesioni personali nautiche, la pena massima è di 7 anni di reclusione.

E a mettere virtualmente la firma di Umberto Garzarella su questa nuova legge ci hanno pensato la mamma e i familiari del 37enne morto due anni fa insieme alla fidanzata. Nel giorno dell'approvazione del provvedimento a Montecitorio, i familiari di Umberto Garzarella sono stati ricevuti per un colloquio dal presidente della Camera Lorenzo Fontana.

«Il reato di omicidio nautico rende il nostro ordinamento più moderno, più aderente alle necessità della nostra società, e fa giustizia anche a chi, da innocente, ha perso la vita in incidenti nautici», ha commentato il deputato di Azione Fabrizio Benzoni. «D'ora in poi tutti coloro che provocheranno feriti o morti, guidando un’imbarcazione, saranno perseguiti allo stesso modo di chi commette un omicidio stradale o procura lesioni personali stradali», ha aggiunto Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia. «Colmiamo un vuoto normativo molto grave», ha evidenziato la deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà. «Finalmente sanzioni proporzionate ai fatti», ha commentato Antonino Calderone di Forza Italia. E di «un apprezzabile atto di giustizia» ha parlato il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.