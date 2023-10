La legalità non si ferma, esposta in Piazza Bra teca con l'auto del giudice Falcone

Erano le 17:57 del 23 maggio 1992 quando la Fiat Croma blindata con a bordo Giovanni Falcone veniva fatta saltare in aria sull'autostrada Trapani-Palermo, all’altezza dello svincolo per Capaci. Nell'attentato mafioso persero la vita il magistrato, sua moglie Francesca Morvillo e i tre poliziotti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. "Quarto Savona Quindici" è la sigla radio con cui ancora oggi vengono identificati i resti di quell’auto che continuano a viaggiare per l'Italia, per ricordare la strage e per mostrare che la legalità non può essere fermata.

Un simbolo che ieri, 12 ottobre, è stato esposto a Verona, in Piazza Bra. La teca è stata scoperta di fonte a numerose autorità civili e militari cittadine dal prefetto Demetrio Martino e dal questore Roberto Massucci, il quale ha voluto ricordare e far rivivere la Quarto Savona Quindici simulando una chiamata radio a cui il pubblico presente ha risposto «Avanti». E al loro fianco per tutto il tempo c’è stata la moglie di Antonio Montinaro, Tina Montinaro, che da oltre trent’anni tiene viva la memoria di quanto è successo rivolgendosi ai giovani.

La cerimonia di scopertura della "Quarto Savona Quindici" ha dato inizio ad una giornata all’insegna dell’educazione alla legalità proseguita, poi, con un incontro con circa 200 studenti che si è tenuto presso la Fucina Culturale Machiavelli. In questa occasione, il questore Massucci, Tina Montinaro e il direttore della scuola allievi agenti di Peschiera del Garda hanno ribadito l’importanza di scegliere la giusta strada da percorrere. «Dobbiamo decidere da che parte stare, dobbiamo trovare il coraggio di fare una scelta per diventare parte attiva all’interno della comunità in cui viviamo, per costruire i valori su cui si fonda la convivenza civile», questo il messaggio principale rivolto ai giovani, più volte definiti come primi responsabili nella costruzione della società di domani.

E dal luogo in cui è stata esposta la teca, simbolo del sangue versato, alcuni poliziotti della questura di Verona si sono recati in un luogo che è invece simbolo del sangue donato. Gli agenti, insieme all'associazione DonatoriNati e all'Avis, hanno raggiunto l'ospedale di Borgo Trento per donare il sangue. «Un esempio di generosità e di attenzione ai bisogni della collettività che fa onore alla questura di Verona - ha commentato Giorgio Gandini, direttore della medicina trasfusionale - Ricordo che avere sempre più donatori periodici è una garanzia maggiore per il fabbisogno dei nostri malati. Si pensa che le richieste di sangue seguano i picchi dell'emergenza, mentre in realtà c'è anche un fabbisogno quotidiano per i tanti pazienti cronici con patologie che necessitano di trasfusioni».

Infine, nel pomeriggio, il percorso educativo legato alla Quarto Savona Quindici è proseguito con la visita dei ragazzi di "Casa di Deborah".