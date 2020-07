Leghisti querelano Cibo per diffamazione, richieste rigettate dal giudice

Il Movimento giovani padani (Mgp) ha perso la causa contro Pier Paolo Spinazzè, street artist veronese meglio noto come Cibo. È stato lo stesso artista a comunicare l'esito del procedimento richiesto lo scorso gennaio da alcuni esponenti locali della Lega.

Il tutto è nato da un messaggio condiviso da Cibo su i suoi profili Facebook e Instagram il 22 dicembre 2019. Secondo i querelanti, il writer avrebbe diffamato il Movimento giovani padani, ma il 23 luglio scorso gran parte delle loro richieste sono state rigettate ed il giudice ha imposto loro il pagamento delle spese legali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Vogliamo prendere le distanze dal tentativo di Cibo di associare il fascismo alla Lega, e in questo caso specifico, al Movimento Giovani Padani - avevano dichiarato i firmatari della denuncia per diffamazione - Siamo consapevoli che Cibo, con il suo ormai caratteristico fare il vittimista, sia alla continua ricerca di visibilità, ma noi giovani della Lega non possiamo accettare che il nostro partito venga continuamente diffamato da un provocatore che crede di avere la verità in tasca». Il giudice però non pare non sia stato dello stesso avviso, assolvendo Cibo e costringendo i leghisti a pagare le spese del procedimento intentato.