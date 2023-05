Al Lazzaretto la Giornata mondiale della biodiversità, tra picnic, passeggiate e workshop. Ferrari: «Riflessione pratica sui possibili scenari futuri»

«Oggi la biodiversità non va solo conservata e tutelata, ma anche rigenerata e ricostruita per salvaguardare la natura e i suoi componenti». Lo affermano da Palazzo Barbieri, ed rcco perché l’edizione 2023 della Giornata della Biodiversità a Verona sarà quasi interamente incentrata su attività e iniziative che vedono i cittadini entrare in campi a fianco di esperti e ricercatori, con la consapevolezza che ciascuno è chiamato a fare la propria parte.

Lo scenario d’azione, come spiegato da una nota di Palazzo Barbieri, sarà ancora una volta l’area del Lazzaretto, a Porto San Pancrazio, domenica 21 maggio. Qui, per tutta la giornata sarà possibile partecipare ad attività gratuite come passeggiate, visite, laboratori, e soprattutto ci sarà l’occasione per mettete in rete le realtà e associazioni del territorio già impegnate su questo fronte, convogliando quindi le energie in progetti mirati ed efficaci.

Grazie a Naturazioni, infatti, il progetto che vede insieme Comune e Fondazione Cariverona, si è già provveduto a «raccogliere dati e informazioni sulla biodiversità del territorio comunale che saranno implementati con nuove campagne a cui parteciperanno i cittadini». Tra le aree più interessanti ci sono sicuramente i bastioni, le zone collinari e il parco dell’Adige, ed è qui che i cittadini, attraverso bio-blitz, andranno a ricercare la presenza di insetti e farfalle utili al mantenimento della biodiversità.

Il progetto, spiegano ancora dal Comune, «affida un ruolo importante all’attivazione civica, che in questi mesi si è tradotta in diversi patti di sussidiarietà tra Comune, cittadini e associazioni di vario tipo, anche grazie all’operosità del Centro per il riuso creativo, che partecipa alla Giornata per la Biodiversità con due laboratori». Alle Serre Comunali, invece, nei weekend fino a fine maggio sarà possibile visitare la mostra che propone dieci degli 81 scatti di Isacco Emiliani, l’opera fotografica che racconta il viaggio di Isacco e di suo nonno durato sette anni alla scoperta degli alberi secolari del territorio italiano.

Ferrari: «È importante anche impegnarsi nella rigenerazione degli ambienti danneggiati o minacciati»

«Il tema di quest’anno della Giornata mondiale della biodiversità mira proprio a incoraggiare una riflessione pratica sui possibili scenari futuri, valorizzando il concetto di “ricostruzione” – ha detto l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari. Non è sufficiente proteggere e preservare il patrimonio naturale degli ecosistemi, ma è importante anche impegnarsi nella rigenerazione degli ambienti danneggiati o minacciati». Alla conferenza di presentazione del ricco cartellone sono intervenuti il direttore generale del Comune Giuseppe Baratta, la vice presidente dell’associazione Amici del Lazzaretto Anna Braioni con Angela Perigozzo, la dirigente settore Ambiente Barbara Likar, Leonardo Latella dell’Ufficio Collezioni naturalistiche, Cristina Piccoli e Valeria Pezzi del Servizio Innovazione amministrativa e Attuazione sussidiarietà orizzontale Cristina Piccoli e Angela Pigozzo.

«Naturazioni ha come obiettivo non solo conservare l’habitat naturale ma anche farlo conoscere con azioni concrete – ha detto il direttore Baratta-. In questi mesi sono stati raggiunti tanti giovani che attraverso le scuole hanno partecipato a laboratori, visite e passeggiate per promuovere consapevolezza su questi temi». La vicepresidente "Amici del Lazzaretto" Anna Braioni ha aggiunto: «Ringraziamo il Comune per il sostegno. Un’occasione anche per valorizzare il Lazzaretto, un luogo dove storia e natura si incontrano, un luogo di grande suggestione ancora poco conosciuto».

Il programma

PASSEGGIATE Ali nella natura – Passeggiate con l’associazione Verona Birdwatching

– 1° turno ore 08.30 – con prenotazione (max 25 partecipanti)

Prenotati qui: https://www.eventbrite. it/e/biglietti-passeggiata- con-verona-birdwatching- avifauna-e-biodiversita- 627563578557

– 2° turno ore 11.30 – accesso libero

I suoni del bosco – Sound walking con l’associazione Biosphaera

– 2 turni: ore 10.30 e ore 15.00 | con prenotazione (max 25 partecipanti) | Partenza dal Ponte Rumor (Via Ponte San Pancrazio 15) – Arrivo al Lazzaretto. Prenotati qui: https://www.biosphaera. it/esperienze/experience/ escursione-soundwalking- lazzaretto-471

Avventura naturalistica – Escursioni guidate con l’associazione La Raganella Onlus

– 2 turni: ore 14.30 e ore 16.00 | con prenotazione (max 25 partecipanti)

LABORATORI

Il Mondo è fatto di gocce – Workshop per ragazze e ragazzi dai 15 ai 25 anni con legambiente Verona

Turno unico: ore 14.00 – Durata 1h 30m | con prenotazione. Prenotati qui: https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSfBgals6yVjQrVkmbUvGZFI 2wE509HR3khi7t0gdJzJ_SsQyA/ viewform

Setaccia, raccogli, scopri o crea – Laboratori per giovani esploratori a cura del Centro per il riuso creativo e la Sostenibilità del Comune di Verona

Attività continuativa in orario 11.00 – 16.30 | accesso libero

Apiario e orti officinali – Visite guidate insieme all’Associazione Amici del Lazzaretto

Attività continuativa in orario 14 – 16 | accesso libero

DIALOGHI SULLA BIODIVERSITÀ

Saluti istituzionali | ore 15.30

Conversazioni con gli esperti | dalle ore 16

– I paesaggi della biodiversità – Anna Braioni (Amici del Lazzaretto di Verona)

I paesaggi della biodiversità – Anna Braioni (Amici del Lazzaretto di Verona) – Biodiversità nel Veronese, perché è importante e come possiamo contribuire a tutelarla – Michele Dall’O’ (WWF)

Biodiversità nel Veronese, perché è importante e come possiamo contribuire a tutelarla – Michele Dall’O’ (WWF) – Biodiversità dell’avifauna delle zone agricole urbane e primi dati della ricerca per un atlante urbano degli uccelli nidificanti – Corrado Zanini (Verona Birdwatching)

Biodiversità dell’avifauna delle zone agricole urbane e primi dati della ricerca per un atlante urbano degli uccelli nidificanti – Corrado Zanini (Verona Birdwatching) – Biodiversità in città, studi, progetti e iniziative a Verona – Leonardo Latella (Museo di Storia Naturale di Verona)

Biodiversità in città, studi, progetti e iniziative a Verona – Leonardo Latella (Museo di Storia Naturale di Verona) – Operazione Fiumi: esplorare per custodire. La campagna di Legambiente – Andrea Gentili (Legambiente)

Operazione Fiumi: esplorare per custodire. La campagna di Legambiente – Andrea Gentili (Legambiente) – LaBiodiversità e la sostenibilità tornano in Settima Circoscrizione, cosa si è fatto – Giovanni Bombieri (7a Circoscrizione)

LaBiodiversità e la sostenibilità tornano in Settima Circoscrizione, cosa si è fatto – Giovanni Bombieri (7a Circoscrizione) – Biodiversità e Nuove tecnologie, la sfida verso un futuro più pulito – Lara Marchi e Giorgia Bissoli (Verona Fab Lab)

Biodiversità e Nuove tecnologie, la sfida verso un futuro più pulito – Lara Marchi e Giorgia Bissoli (Verona Fab Lab) – Verona città Biofilica – Rita Trombin (Biphilic Cities Network)

A partire dalle ore 11: Free picnic area | Bar aperto per le bevande | Degustazione miele del parco dell’Adige offerto dall’Azienda Agricola La Colombara