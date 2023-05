Paghe basse ai lavoratori in appalto nei Musei Civici. «Ministero faccia la sua parte»

Ieri sera, 15 maggio, il programma di Rai 3 Report ha raccontato la vicenda dei lavoratori in appalto dei Musei Civici di Verona, inquadrati con un contratto di lavoro che offre loro una paga di poco superiore ai 4 euro netti all'ora. Un servizio che ha riacceso i riflettori su una vicenda denunciata dal sindacato Usb e dalle attiviste di Mi Riconosci, associazione che raccoglie lavoratrici e lavoratori del settore.

«Ora il Ministero faccia la sua parte», ha commentato Mi Riconosci, rilanciando la richiesta avanzata anche dall'assessore Michele Bertucco, ovvero rendere obbligatorio per legge il contratto di Federculture per tutti i lavoratori dell'ambito culturale. Una legge necessaria per Rosanna Carrieri, storica dell'arte e attivista di Mi Riconosci, la quale ha dichiarato: «Il contratto dei servizi fiduciari è sempre più utilizzato anche negli appalti del Ministero della cultura, da Milano a Roma. Il Ministero ha il dovere di porre fine a questo "precariato di Stato", anzitutto vietando quel contratto e chiudendo i rapporti con le cooperative che lo applicano».

Mi Riconosci ha chiesto un nuovo regolamento e un incontro con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. «Operazioni aberranti come quella registrata a Verona, dove i lavoratori sono stati costretti a passare da un contratto povero a uno ancora più povero, nel pieno di agosto, non devono esistere in un Paese civile», ha concluso Carrieri.