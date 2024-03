"Lavoro è Partecipazione", tappa in Piazza Bra del tour di Ugl

«Arriva in Piazza Bra il tour itinerante per l'Italia promosso da Ugl, a bordo di un autobus con lo slogan "Lavoro è Partecipazione", per promuovere il coinvolgimento dei lavoratori alla gestione delle imprese». L'annuncio è del segretario provinciale Ugl Verona Alberto Pietropoli.

Il tour in venti tappe dell'Italia organizzato dal sindacato si concluderà il 25 marzo prossimo, data che coincide con il 74esimo anniversario dalla nascita di Ugl. E arriverà a Verona domani, 16 marzo, alle 10.30 in Piazza Bra. L'obiettivo è quello di avviare un dibattito serio sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Un tema su cui Ugl sta promuovendo una campagna di propaganda per far conoscere ai lavoratori l'importanza del coinvolgimento nelle scelte aziendali.

Ad accogliere in Piazza Bra il tour partito da Roma, ci sarà Pietropoli, assieme ai dirigenti regionali e provinciali veronesi. Il pullman di Ugl ha a bordo il segretario generale Paolo Capone e sta toccando tutte le regioni italiane con l'intento di proporre e affrontare il tema della partecipazione nelle singole realtà aziendali.