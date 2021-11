Lavori in viale Dal Cero: divieto transito all'altezza della stazione per una giornata

Per la sola giornata di giovedì 11 novembre, verrà istituito il divieto di transito in viale Dal Cero, in corrispondenza dell’intersezione con piazzale XXV Aprile, a Verona. La strada, nel punto che collega il piazzale della stazione con viale Piave, sarà infatti interessata da un cantiere stradale, che ne richiede la chiusura temporanea.

Divieto che tocca dunque anche chi proviene da due distributori posti a nord della carreggiata. Per i veicoli provenienti da viale Dal Cero, nel tratto che costeggia il canale, ci sarà infine l'obbligo di svolta a destra in corrispondenza di piazzale XXV Aprile per accedere a viale Piave.