Ripartono i lavori in viale Colombo a Verona: modifiche alla viabilità in arrivo

Acque Veronesi riprende i lavori in via Colombo, a Verona, a completamento degli interventi eseguiti lo scorso anno che hanno visto la realizzazione di tre distinte tratte di reti di raccolta e poserà ulteriori due collettori per la raccolta delle acque piovane, sostituendo inoltre le attuali caditoie e bocche di lupo con dispositivi più performanti. L’opera potenzierà in questo modo l’attuale sistema di raccolta e drenaggio della zona e convoglierà le acque meteoriche in Adige, allo scopo di contenere sensibilmente i pericolosi effetti delle piogge intense.

A partire da venerdì 24 giugno verranno chiuse al traffico via Da Vico e una corsia di Via Colombo, a ridosso dell’impianto semaforico. Nei giorni a seguire, man mano che il cantiere proseguirà, si procederà con la chiusura a tratti di due corsie di via Colombo in direzione Ponte Catena.