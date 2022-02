Lavori sul viadotto di Legnago: tratto di Transpolesana chiuso fino a metà marzo

Proseguono i lavori in Transpolesana per sostituire i giunti ammalorati e adeguare il sistema di tenuta idraulica di 10 infrastrutture, portando però anche alcuni disagi per gli automobilisti, che si risolveranno solamente alla metà di marzo.

Gli interventi di Anas sulla SS 434 sono stati avviati nel mese di ottobre, con «lo scopo di mantenere gli standard di sicurezza e sono programmati in modo alternato e scaglionato al fine di creare minor impatto alla circolazione stradale», spiega la stessa società in una nota.

Da giovedì 27 gennaio, i lavori interessano il viadotto di Legnago e, per consentire in sicurezza il loro regolare svolgimento, è stato necessario interdire al traffico in entrambe le direzioni di marcia tra il km 37,391 ed il km 36,844 della Transpolesana. Prima sono state chiuse le due corsie in direzione di Verona e poi, venerdì scorso, è toccato a quelle in direzione di Rovigo.

Per il traffico diretto a Rovigo il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnago (km 36,844) e rientro tramite la rampa di svincolo posta al km 37,391.

Viceversa, il percorso alternativo per il traffico diretto a Verona prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo posto al km 37,391 e rientro mediante lo svincolo di Legnano (km 36,844).

Le limitazioni saranno in vigore fino al termine degli interventi, il cui completamento è previsto entro martedì 15 marzo.