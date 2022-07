Riqualificazioni, sistemazioni e asfaltature: viabilità limitata in A4 e sulle SP 14 ed SP 15

Da domani, 1 luglio, partiranno dei lavori che limiteranno parzialmente la viabilità sul tratto autostradale veronese della A4 e su due Strade Provinciali.

AUTOSTRADA A4

Per lavori di riparazione al ponte sul canale Giuliari-Milani, sulla carreggiata in direzione Milano tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 agosto dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

E per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, verrà chiuso lo svincolo di ingresso per i viaggiatori diretti a Milano del casello di Verona Sud, dalle 22 di lunedì 1 agosto fino alle 6 di martedì 2 agosto.

STRADE PROVINCIALI

Per permettere alcuni interventi di ribitumatura, Sulla SP 14 "dell'alta Valpantena" verrà sospesa la circolazione dall'1 al 3 agosto, nella fascia oraria tra le 8 e le 18.30, dal bivio con la SP 14/a al bivio per Ceredo nei territori di Grezzana e Sant'Anna d'Alfaedo. Le dimensioni contenute della carreggiata impongono la chiusura della strada per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori. Il traffico verrà deviato sulle SP 14/a ed SP 13 "dei Tredici Comuni".

Sempre per lavori di riasfaltatura, sulla SP 15 "del Purga" verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari in un tratto di circa 500 metri ricadente nel comune di Roverè Veronese. Le limitazioni sono previste dall'1 al 5 agosto, dalle 7.30 alle 18.30.