Un anno di lavori in Via XX Settembre, Confcommercio chiede ristori

Ristori per i negozianti, rinvio delle modifiche alla Ztl e una maggior concertazione con le categorie economiche. È quanto chiede Confcommercio Verona dopo l'annuncio dei lavori in Via XX Settembre.

Per risolvere il problema degli allagamenti nella zona di Veronetta, è stato programmato per il prossimo inverno su Via XX Settembre un maxi-cantiere che andrà avanti a stralci per almeno un anno e che quindi impone per un lungo periodo la chiusura della strada e le conseguenti modifiche alla viabilità. E tutto questo «avrà inevitabilmente ripercussioni pesantissime su attività commerciali e pubblici esercizi», ha evidenziato il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena, il quale ha chiesto fin da subito «forme di ristoro e una riduzione delle imposte locali sulle imprese interessate».

«Serviranno inoltre iniziative di comunicazione straordinarie, con apposita cartellonistica, per segnalare che le attività sono aperte e fruibili», ha aggiunto Arena, il quale aveva espresso dubbi anche sull'imminente riforma della zona a traffico limitato di Verona. Riforma di cui Arena ha chiesto uno slittamento, in modo tale che scatti «solo una volta che i lavori di Via XX Settembre saranno terminati» e non appesantisca troppo la viabilità.

E anche sul coinvolgimento delle associazioni di categoria da parte del Comune di Verona, Arena ha espresso un commento insoddisfatto: «Interventi impattanti su cittadini e attività commerciali come quello di Via XX Settembre meriterebbero un approfondimento propedeutico per armonizzare le diverse fasi dei lavori e garantire il minimo disagio. Una concertazione che invece ancora una volta non c'è stata. E anche la nostra proposta di elaborare un cronoprogramma delle opere complessive che interessano la città non è ancora stata soddisfatta da parte dell'amministrazione comunale, nonostante le rassicurazioni in tal senso. Confidiamo si concretizzi e venga condiviso quanto prima». Intanto, per Via XX Settembre, il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Dal Dosso auspica «sostegni certi e non eventuali alle aziende» e l'attivazione di «un tavolo con le rappresentanze economiche per aggiornare sull'avanzamento e il monitoraggio delle operazioni prima del via e per tutta la loro durata».