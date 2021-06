Manutenzione al porfido di Via Trezza, strada chiusa e viabilità modificata

Tra l'incrocio con Largo San Nazaro e Via San Vitale potranno passare solo i residenti, per tutti gli altri sarà in vigore per circa due mesi il divieto di transito e sosta 24 ore su 24

L'inizio era stato annunciato per il 28 giugno, quindi ieri, ma scatterà da domani, 30 giugno, e durerà circa due mesi, il divieto assoluto di transito e sosta in Via Trezza, a Verona, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con Largo San Nazaro e Via San Vitale. Il divieto è giustificato dai lavori di manutenzione del piano stradale in porfido della via. L'accesso sarà consentito ai soli residenti.

I lavori saranno effettuati su più fasi di intervento e per consentire il regolare svolgimento dei lavori saranno in vigore questi provvedimenti viabilistici:

Obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli provenienti da Via san Nazaro e diretti in Via Muro Padri;

Senso unico di marcia in Vicolo Terrà, con direzione da Via Trezza a Via XX Settembre;

Senso unico in Vicolo Lungo, con direzione Via XX Settembre e Via Trezza;

Senso unico di marcia in Vicolo Storto, con direzione Via Trezza e Via XX Settembre;

Senso unico in Vicolo Vetri, con direzione Via Trezza e Via XX Settembre.

Obbligo di proseguire diritto per i veicoli provenienti da Via San Vitale e diretti in Via San Paolo.

Per agevolare i frontisti diretti alle autorimesse, per cui è sempre consentito l’accesso, il cantiere è stato suddiviso in tre fasi d'intervento.

Prima fase, da vicolo Lungo a vicolo Storto. Nel corso dei lavori sarà consentito l'accesso a Via Trezza (temporaneamente a doppio senso di marcia da Vicolo Paradiso in direzione Via San Nazaro) da Via Carducci percorrendo Vicolo Paradiso.

Seconda fase, da Vicolo Storto a Vicolo Paradiso. Sarà consentito l'accesso a Via Trezza da Via Carducci percorrendo Vicolo Paradiso in direzione Via San Vitale.

Terza fase, da Vicolo Paradiso a Via San Vitale. Sarà consentito l'accesso a Via Trezza (temporaneamente a doppio senso di marcia) da Via San Nazaro fino a Vicolo Paradiso.