Lavori conclusi in via Sansovino: aiuola riqualificata e marciapiedi più larghi

Si è concluso nei giorni scorsi l'intervento di riqualificazione di via Sansonvino, nel quartiere Stadio a Verona. I lavori hanno riguardato la strada che parte da piazzale Olimpia e che, fino a qualche mese fa, era caratterizzata da marciapiedi stretti e scoscesi, spesso occupati in larga parte dalle auto parcheggiate male, aiuole centrali brulle e disseminate di rifiuti.

Circa 200 mila euro il costo dell'intervento, che ha previsto l'allargamento dei marciapiedi, i quali hanno raddoppiato la propria larghezza passando da 50 centimetri ad un metro di area pedonale, e il restringimento delle carreggiate. Da Palazzo Barbieri sottolineano però che non sono stati tolti posti auto, che sono stati invece mantenuti e ridisegnati.

L'opera inoltre ha visto l’installazione di un impianto di irrigazione automatico per mantenere in salute l’erba e la vegetazione lungo tutti i 340 metri di aiuola. Inoltre, l’area verde che corre tra la fila di alberi (i quali sono stati potati) è stata corredata di panchine ed elementi di arredo. All’interno dell’aiuola alberata centrale sono stati creati degli attraversamenti trasversali che consentono il passaggio senza calpestare l’area verde. Proprio in questi attraversamenti sono state installate delle panchine in modo che l’aiuola possa anche essere utilizzata godendo dell’ombra delle piante, mentre è stata rinfrescata anche la segnaletica stradale.

I lavori sono stati eseguiti in cinque tratte separate per arrecare il minor disagio possibile sia in termine di fruizione di posti auto sia in termini di viabilità.

A certificare la fine dei lavori si sono recati sul posto venerdì mattina il sindaco Federico Sboarina e l’assessore all’Arredo urbano Nicolò Zavarise, che si sono detti soddisfatti dell’intervento che ha riqualificato gli spazi verdi dando nuova vita al quartiere.

«Un’opera in una zona densamente abitata della terza circoscrizione e ricca di attività commerciali, che va a configurare e riordinare una importante arteria del quartiere Stadio - hanno commentato sindaco e assessore -. Grazie a questa progettualità, l’aiuola non è più solo un mero strumento di separazione viabilistica, ma è diventata un elemento di arredo, un’area in cui sostare al sicuro».