Lavori in via Frà Giocondo: tempi dimezzati e cantiere chiuso

Un cantiere necessario e problematico per la viabilità chiuso con largo anticipo grazie ad un ottimo gioco di squadra. È quanto accaduto nei giorni scorsi in zona Stadio, in città, dove i lavori di Acque Veronesi per la realizzazione di un nuovo pozzetto e per la sostituzione di un tratto di circa 190 metri di collettore fognario usurato dal tempo, si sono chiusi con un anticipo di tre settimane rispetto al cronoprogramma concordato con polizia locale e Comune.

L’intervento, avviato l’8 marzo, presentava delle criticità da un punto di vista viabilistico, perché doveva svolgersi su vie popolose e centrali per gli spostamenti nel quartiere (Frà Giocondo, Longhena, Negrelli, Pompei). Per questo la società consortile aveva deciso di suddividere i lavori in più fasi per consentire ai residenti di avere sempre una via di transito alternativa modificando di conseguenza, cantiere per cantiere, la viabilità della zona.

«Grazie alla collaborazione dei residenti, attenti e disponibili nel rispettare diligentemente tutte le modifiche pensate per traffico e sosta, le squadre operative di Acque Veronesi hanno potuto procedere in modo spedito, dimezzando di fatto la durata dei lavori, concluso in questi giorni anziché alla data prevista del 26 aprile», ribadiscono dalla società.