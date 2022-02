Lavori di asfaltatura, chiusi tratti di Via Rosa, Via Forti, Via Garibaldi e Via Emilei

Al via da martedì, 8 febbraio, i lavori che per circa due settimane interesseranno il tratto stradale tra Via Rosa, Via Forti, Via Garibaldi e Via Emilei. Per consentire i lavori di completa sistemazione della pavimentazione, la circolazione sarà interrotta.

L'interruzione in Via Rosa sarà nel tratto compreso tra l'incrocio con Corso Santa Anastasia e Via Forti. In Via Forti, traffico chiuso tra l'intersezione con Via Verità e il cantiere. E, ancora, Via Garibaldi chiusa tra Via Emilei e Via Pigna.

Per i veicoli provenienti da Via Ponte Pietra sarà possibile procedere fino all'intersezione con Via Verità, su cui sarà fatto obbligo di svolta a destra, per collegarsi a Via Pigna. Una volta arrivati all’intersezione, proseguire a sinistra in direzione S. Mamaso. Infine, svoltando di nuovo a sinistra su Via Sant'Egidio sarà possibile ricollegarsi a Via Emilei, superando il punto stradale interrotto dai lavori.

A seguito delle modifiche viabilistiche, si renderà necessaria la deviazione degli autobus 70, 96 e 97 nelle sole direzioni Borgo Trento, Avesa, Quinzano.