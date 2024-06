Lavori tra Verona e Vicenza: stop per una notte alla circolazione dei treni

Dalle ore 20 del 22 giugno alle ore 6 del 23 giugno 2024, informano da Trenitalia, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza per consentire interventi di carattere infrastrutturale.

I treni del Regionale di Trenitalia sono parzialmente cancellati tra Vicenza e Verona Porta Nuova; il servizio prevederà un’offerta bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. Alcuni collegamenti subiranno invece variazioni di percorso (relazione veloce Venezia-Verona) con maggiori tempi di percorrenza e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo (servite dai bus).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Viene consigliato pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

I treni Frecciarossa subiscono variazioni di percorso con modifica degli orari, incremento dei tempi di percorrenza e la cancellazione della fermata di Vicenza.

I treni EuroNight subiscono variazioni di orari, di percorso con la cancellazione di alcune fermate e l’allungamento dei tempi di percorrenza.

Tutte le informazioni sul sito Infomobilità.