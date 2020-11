Lavori a Verona: come cambia la viabilità nell'area dell'ex Gasometro

Al via da lunedì 9 novembre interventi di bonifica ambientale dell’area ex Gasometro a Verona. Per consentire i lavori, fino al 15 dicembre, verrà ristretta la carreggiata di via Campo Marzo, mediante occupazione e chiusura di un tratto della corsia nord.

Sarà mantenuta la circolazione, con senso unico alternato, sulla corsia sud e garantite sia l'uscita degli autoveicoli dal parcheggio interrato sia l'accesso ai bus al parcheggio di superficie.

Per la durata dell’intervento, divieto di sosta nell’area di cantiere.

Da lunedì 9 fino al 14 novembre inoltre, verrrà interrotta la circolazione per veicoli e pedoni in vicolo Borella, nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con via Tazzoli e piazzetta Municipio.

La chiusura, in vigore dalle ore 9 alle 18, si rende necessaria per consentire i lavori di manutenzione della facciata nord di un edificio presente in vicolo Borella.