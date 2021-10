Lavori a Verona: nuovo asfalto in tangenziale e marciapiede più sicuro in viale Colombo

Nuovo asfalto sulla tangenziale T4/T9, dove è in corso un cantiere di bitumatura che interessa un importante tratto di strada, per una superficie complessiva di circa 6 mila metri quadrati. Si tratta di un intervento voluto dall'Amministrazione di Verona per garantire maggiore sicurezza ad una delle arterie cittadine con più traffico veicolare. Il nuovo asfalto sarà posato in vari tratti, nei punti dove il manto stradale è più ammalorato. Il valore dell'intervento è di circa 80 mila euro, indice della mole dei lavori da eseguire. Il cantiere prevede il restringimento della sede stradale da due a una corsia per i tratti interessati dalla bitumatura.

Meno costoso ma non meno importante ai fini della sicurezza pubblica, è l'intervento in viale Colombo per la manutenzione del marciapiede. Gli operai sono infatti al lavoro nel tratto compreso tra via Magellano e via Maldonado per la realizzazione di golfi con attraversamento pedonale all'incrocio tra viale Colombo e via Magellano. Il cantiere prevede il restringimento della sede stradale di viale Colombo direzione Borgo Milano da due a una corsia, per i tratti interessati dalla manutenzione, e il divieto di sosta all'incrocio con via Magellano. Il valore dell'intervento è di circa 15 mila euro.



I lavori in via Magellano

Su entrambi i cantieri si è recato l'assessore alle Strade Marco Padovani.

«La corretta e costante manutenzione di strade e marciapiedi è fondamentale per mantenerli in sicurezza, salvaguardano così pedoni e automobilisti - ha detto Padovani -. Il Settore Strade e le Circoscrizioni stanno tenendo sempre monitorata la situazione nei quartieri e nelle strade extraurbane della città, intervenendo tempestivamente in caso di emergenza o, come in questo caso, con interventi programmati grazie all’investimento di cifre importanti».



Un momento del sopralluogo

Roverè Veronese

La Provincia di Verona ha comunicato che verrà istituito il divieto di transito, dal 25 ottobre al 19 novembre, dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate lungo la Strada Provinciale 15, in corrispondenza del ponte denominato "delle Gambe Longhe" nel territorio di Roverè Veronese.

La limitazione è necessaria per permettere i rilievi utili alla stesura del progetto esecutivo di ripristino del manufatto. Gli interventi prevedono l'utilizzo di strumenti che non consentono il passaggio, in sicurezza, dei mezzi pesanti. Viene ricordato inoltre che sulla struttura vige, dal 2017, la circolazione a senso unico alternato.