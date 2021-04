Lavori a Verona e in provincia: scattano le modifiche alla viabilità

In via Arsenale, a Verona, fino al 7 maggio sarà in vigore il senso unico alternato e divieto di sosta, mentre prendono il via le limitazioni su alcune strade provinciali

È scattato martedì mattina, e durerà fino al 7 maggio, il senso unico alternato e divieto di sosta H24 in via Arsenale, a Verona, in prossimità dell’intersezione con lungadige Cangrande. Il Comune informa che la modifica viaria è necessaria per consentire i lavori di manutenzione straordinaria di un immobile presente nella via.

In provincia invece è stata prorogata la chiusura al traffico di alcuni tratti delle strade provinciali 8 "del Baldo", a Ferrara di Monte Baldo e a Malcesine, e 14/DIR "dell'Alta Valpantena", a Erbezzo e Bosco Chiesanuova. Le limitazioni, in vigore dallo scorso 16 novembre e legate alla presenza di neve a quote elevate, termineranno alle 12 del 14 maggio.

È stato invece istituito temporaneamente il senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali: la Sp 3 "Mediana" a Nogarole Rocca, dal 26 aprile al 27 maggio, tra le 7 e le 24, per permettere la posa di infrastrutture della rete del gas; e la Sp 43/b "delle Barbare" nel comune di Zevio, tra le 8 e le 18 fino all'11 giugno, festivi e prefestivi esclusi, con i lavori che in questo caso riguardano la posa di cavi della rete elettrica.

Sempre nel territorio di Zevio, è stato prorogato fino al 16 maggio il senso unico alternato sulla Sp 19 dir per consentire l’ultimazione di una nuova rotonda nell’ambito del piano urbanistico attuativo denominato "Belvedere", in località Campagnola