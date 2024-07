Lavori alla linea elettrica, transito vietato in Via Conventino

A partire da domani, 8 luglio, e fino al 21 luglio, la società del gruppo Agsm Aim V-Reti svolgerà lavori di scavo a partire da Via Anfiteatro, proseguendo in Piazza San Nicolò e in Via Conventino per la sistemazione e la sostituzione della linea elettrica.

La zona sarà interessata dai seguenti provvedimenti viabilistici: divieto di sosta ambo i lati nei tratti interessati dai lavori, restringimento della carreggiata e divieto di transito in Via Conventino.

V-Reti si scusa fin d’ora per il disagio arrecato, assicurando il massimo impegno per garantire la viabilità e minimizzare i tempi di intervento, laddove possibile.