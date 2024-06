Lavori in tre uffici postali della provincia: chiusi fino a fine ristrutturazione

Tre uffici postali della provincia di Verona chiuderanno per alcuni giorni a causa di alcuni di interventi.

Da Poste Italiane spiegano che i lavori di ristrutturazione delle tre sedi sono finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata sempre da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Monteforte d'Alpone

L’ufficio postale di via Silvio Perazzolo 3, a Monteforte d’Alpone, resterà chiuso da giovedì 13 giugno per lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Alessandro Manzoni 12 a Soave, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale di Monteforte d’Alpone riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.

Caldiero

L’ufficio postale di piazza Olinto Marcolungo 19 a Caldiero resterà chiuso da mercoledì 12 giugno per lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Roma 26/A a Belfiore d’Adige, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. L’ufficio postale di Caldiero riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.

Boschi Sant’Anna

L’ufficio postale di piazza Sant'anna 14 a Boschi Sant’Anna resterà chiuso da giovedì 13 giugno per lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Pio X 10 a Legnago, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale di Boschi Sant’Anna riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.