Calcinacci caduti in piazza Erbe: via ai lavori sul tetto di Palazzo della Ragione

Dopo quelle eseguite il 23 marzo, anche le verifiche e i rilievi dei questa settimana avrebbero confermato che la Torre dei Lamberti gode di ottima salute e che i piccoli frammenti caduti in piazza Erbe una decina di giorni fa provenivano dal tetto del Palazzo della Ragione. È lo stesso Comune di Verona a sottolineare che lo storico edificio non si presenta in stato ottimale, come rilevato dal materiale fotografico e dai controlli effettuati dai muratori acrobatici che per tutta la settimana si sono calati su e giù dai tetti del complesso monumentale.

Ecco perchè il Comune ha già predisposto l'avvio di un cantiere ad hoc per mettere in sicurezza tutta la copertura, rimuovendo e sostituendo i coppi rotti e pericolanti, sigillando quelli in buono stato ed effettuando anche ulteriori controlli sulle guaine sottostanti.

Mercoledì la piattaforma aerea era già al lavoro per montare il parapetto in metallo a ridosso del tetto: il parapetto è posizionato lungo tutto il perimetro della copertura, sia sulla parte frontale, quella sul toloneo, che su quella laterale verso piazza dei Signori.

Una tipologia di struttura che va a sostituire i tradizionali ponteggi, più veloce da collocare, più sicura per i lavoratori in quota e soprattutto meno impattante sulla piazza e sulle attività commerciali sottostanti.

La durata complessiva dei lavori è prevista in circa un paio di mesi. Difficile ora quantificarne il costo, saranno i rilievi a definire la portata dell'intervento e a stabilire l'importo a carico del Comune, visto che manutenzione della Gam spetta all'Amministrazione e non ad Agec, a cui compete invece la cura delle Torre dei Lamberti.

Le cause del distacco di acuni sarebbero imputabili alla presenza di materiale datato, con una tipologia di coppi che potrebbero essere stati danneggiati anche dai forti eventi meteorologici degli ultimi anni.

Mercoledì mattina nuovo sopralluogo dell'assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto, prima sulla piazza per visionare le operazioni della piattaforma aerea, poi fin sulla cima della Torre dei Lamberti. Insieme a lui il vice presidente di Agec Luigi Contolini insieme ai tecnici dell'azienda e del Comune.

«Le approfondite verifiche di questi giorni hanno confermato ciò che ci aspettavamo - ha detto l'assessore -. La Torre dei Lamberti gode di ottima salute, a differenza del tetto del Palazzo della Ragione, che presenta più punti in cui è necessario intervenire. Lo facciamo subito, senza aspettare tempo, quelli caduti erano davvero piccoli cocci ma l'incolumità dei cittadini è in assoluto la priorità. Abbiamo scelto una tipologia di cantiere il meno impattante possibile sulla piazza e sulle attività commerciali, il parapetto in quota si vede solo alzando lo sguardo al cielo e oltretutto, a differenza dei ponteggi, è anche più sicuro per i lavoratori che dovranno eseguire l'intervento in quota. tempo qualche mese e la Gam avrà un tetto completamente sicuro».