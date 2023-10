TAV, nuovi lavori nell'area di San Michele a Verona: il Comune programma un incontro pubblico

Dopo la riapertura del sottopassaggio di via Bernini Buri, altri lavori interesseranno la viabilità di San Michele e delle zone limitrofe, interessate dal grande cantiere per la realizzazione della linea Ferroviaria Alta Capacità/Alta Velocità. In particolare saranno interessate le via Serenelli, Campagnole e Salieri.

Per presentare ai cittadini lo stato di avanzamento dei lavori, il cronogramma dei prossimi mesi e le modifiche alla viabilità che si renderenno necessarie per il cantiere, il Comune di Verona ha programmato per martedì sera un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza nell'aula magna della scuola media Giovanni XXII in via Monte Bianco alle ore 20,30.

Saranno presenti l'assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari, il presidente della 7a Circoscrizione Carlo Pozzerle, i tecnici delle ditte che stanno eseguendo i lavori e quelli delle aziende dei sottoservizi comunali.