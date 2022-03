Lavori per la TAV in A4: casello di Peschiera chiuso in entrata per una notte

Gli interventi del Consorzio Cepav Due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, porterano nuovi disagi per gli utenti dell'autostrada A4.

Le lavorazioni di posa e rimozione dei new jersey, porteranno alla chiusura dello svincolo in entrata, in direzione Venezia, del casello di Peschiera del Garda, dalle ore 23 di sabato 5 fino alle ore 6 di domenica 6 marzo.

AV/AC BRESCIA EST – VERONA: IL PROGETTO - I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 chilometri, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci. Il tracciato ferroviario attraversa 2 Regioni, 3 Province, 11 Comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 chilometri circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 chilometri circa in allineamento alla linea ferroviaria.