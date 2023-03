Lavori per la TAV e altri disagi notturni in arrivo lungo l'autostrada A4

Nuovi provvedimenti viabilistici in arrivo lungo l'autostrada A4.

A causa del lavori del Consorzio Cepav Due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, è in programma un intervento propedeutico al varo del nuovo cavalcavia n. 250. Motivo per cui tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, in carreggiata ovest (direzione Milano), i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 22 di lunedì 6 alle ore 2 di martedì 7 marzo.

La Provincia di Verona invece ha comunicato le limitazioni che avranno luogo lungo le seguenti strade: