Chiusure notturne per tre svincoli in uscita della Tangenziale Sud causa lavori

Prenderanno il via nelle prossime ore una serie di lavori di manutenzione urgenti sulla Tangenziale Sud di Verona, che potrebbero procurare alcuni disagi ai viaggiatori.

Per consentire gli interventi infatti, in carreggiata Est (direzione Vago/Vicenza) verrà chiuso lo svincolo di uscita n. 3 (SS 434) dalle ore 22 di mercoledì 23 alle ore 6 di giovedì 24 febbraio e a seguire toccherà allo svincolo n.3 bis (SS. 434) dalle ore 22 di giovedì 24 alle ore 6 di venerdì 25 febbraio.

Per il medesimo motivo, sarà poi la volta della carreggiata Ovest (direzione Verona Nord), con lo svincolo n. 4 (Borgo Roma) che verrà chiuso dalle ore 22 di venerdì 25 alle ore 6 di sabato 26 febbraio.

La società A4 Holding informa che le deviazioni saranno segnalate sul posto.