Chiuso tre giorni per lavori lo svincolo di Santa Lucia della Tangenziale Sud

I lavori di realizzazione della nuova rotatoria presso l’innesto delle piste dello svincolo n. 7 (Santa Lucia), porteranno alla chiusura dell'uscita per il traffico proveniente da Verona Est e in entrata per i veicoli provenienti dalla città, Via Mantovana, in direzione Verona Nord.

Questo dal 25 al 27 febbraio, in orario diurno dalle ore 8 alle ore 18: in caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori saranno eseguiti nei giorni successivi.

La Provincia di Verona invece ha comunicato l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali: