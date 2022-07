Tangenziale sud: svincolo chiude da lunedì fino alla fine del mese per lavori

Possibili disagi per gli automobilisti, a partire dalla prossima settimana.

A causa di lavori di rifacimento pavimentazione avviati dal Comune di Verona, verrà chiuso al traffico lo svincolo n. 5 Bis (via dell'Esperanto - Zai Verona Sud) lungo la carreggiata est della Tangenziale Sud di Verona, sia in ingresso che in uscita, a partire dalle ore 6 di lunedì 18 luglio fino alla fine del mese.

La Provincia di Verona inoltre ha comunicato la sospensione temporanea della circolazione, dal 15 al 25 luglio, lungo un tratto della strada provinciale 13 "dei Tredici Comuni" in località Valdiporro nel comune di Bosco Chiesanuova.

La limitazione, prevista tra le 7.30 e le 18.30 festivi e prefestivi esclusi, è necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori di fresatura e ripavimentazione di un tratto di circa tre chilometri. Le dimensioni ridotte della strada richiedono la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia per poter intervenire in sicurezza.