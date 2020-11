Chiusure notturne in Tangenziale Sud dalla Transpolesana al Bricoman

Per lavori di posa delle nuove barriere di sicurezza, la Tangenziale Sud di Verona sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l'interconnessione con la Transpolesana fino all'uscita 5 bis (quella del Bricoman) in direzione del casello di Verona Sud. La chiusura scatterà dalle 20 alle 6 del mattino seguente di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre. Contemporaneamente verranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Verona della Transpolesana e lo svincolo di entrata, sempre per Verona dell'uscita 5 (quella di Borgo Roma) della Tangenziale Sud. In caso di maltempo i lavori slitteranno anche nella notte di venerdì 27 novembre.

Altre limitazioni al traffico nei prossimi giorni riguarderanno, invece, delle strade provinciali, dove in alcuni tratti extra-urbani sono stati istituiti il senso unico alternato ed il limite di velocità a 30 chilometri orari. Le strade interessate sono: la SP 44/b, dove la limitazione è in vigore fino al 7 dicembre ed è dovuta ai lavori di la sostituzione dei giunti di dilatazione sul tratto in corrispondenza del ponte sull'Adige tra Bonavigo e Roverchiara; la SP 20 nel comune di Salizzole, fino al 28 novembre, per il ripristino della pavimentazione stradale in seguito alla posa di infrastrutture per la rete del gas; la SP 10 nel comune di Tregnago, fino al 28 novembre, per un intervento alla rete elettrica; la SP 14/a nel comune di Grezzana, fino al 3 dicembre, per consentire il consolidamento di una parete a monte della strada, all'altezza della frazione di Corso.