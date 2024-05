È stato inoltre istituito il senso unico alternato di circolazione e limite di velocità a 30 chilometri orari, fino al 30 giugno, lungo un tratto della strada provinciale 51 nel comune di Oppeano. Le limitazioni, previste tra le 7 e le 18, festivi esclusi, sono necessarie per permettere la posa di infrastrutture per la rete elettrica.

Lavori anche sulle strade di competenza della Provincia di Verona, la quale ha comunicato che verranno istituiti, dal 13 maggio al 21 giugno, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 19 "Ronchesana", nel territorio di Albaredo d'Adige. Le limitazioni sono necessarie per consentire l'asfaltatura della nuova rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale e via Centenaro. L'opera, realizzata dal Comune, è sostenuta con un contributo della Provincia di 305 mila euro.

Per lavori propedeutici alla deviazione della Tangenziale Sud di Verona, verrà chiusa la carreggiata est (direzione Vicenza) dal Km 13+500 al Km 14+500 dalle ore 22 di venerdì 10 alle ore 5 di sabato 11 maggio. I viaggiatori provenienti da Verona Sud e diretti a Vicenza dovranno quindi uscire a San Martino Buon Albergo. A seguito dei lavori e fino al 20 maggio la carreggiata Est della Tangenziale Sud di Verona sarà poi percorribile dai viaggiatori solo su una corsia di marcia.

Carreggiata chiusa per una notte in tangenziale sud per lavori stradali