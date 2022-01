In questa occasione sarà la carreggiata ovest (direzione Verona Nord) ad essere chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’uscita n.2 San Martino Buon Albergo e l’uscita n.3 SS 434 Transpolesana, dal km 13+500 al km 7+200. Provvedimento che scatterà dalle ore 20 di mercoledì 12 e si concluderà alle ore 6 di giovedì 13 gennaio.L'intervento potrebbe essere rinviato in casi di condizioni meteo avverse.

Prenderanno il via prossimamente nuovi lavori sulla pavimentazione della Tangenziale Sud.

Lavori in Tangenziale Sud: tratto chiuso per una notte in carreggiata ovest