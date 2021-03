Tangenziale Sud chiusa per tre notti e in A4 una corsia aperta tra Soave e Verona Est

Altri lavori in arrivo sulle principali arterie stradali scaligere, che potrebbero causare alcuni disagi agli automobilisti. Limitazioni in arrivo anche sulla strada provinciale 19dir, a Campagnola di Zevio

Nuovi lavori in arrivo sulle principali arterie di traffico, che porteranno inevitabilmente alcuni disagi per gli automobilisti.

Tangenziale Sud

Il tratto compreso tra l’uscita Santa Lucia (n.7) e l’uscita n. 5bis della Tangenziale Sud di Verona, sarà interessato da lavori di realizzazione al flesso al fine di poter permettere le lavorazioni di riqualificazione delle barriere di sicurezza della carreggiata Est (direzione Verona Est), dal Km 0+550 al Km 4+800. La tangenziale dunque sarà chiusa al traffico per tre notti: dalle ore 20 di lunedì 15 marzo alle ore 6 di martedì 16 marzo, dalle ore 20 di martedì 16 marzo alle ore 6 di mercoledì 17 marzo e dalle ore 20 di mercoledì 17 marzo alle ore 6 di giovedì 18 marzo.

Contemporaneamente ai lavori verranno chiusi gli svincoli di ingresso in tangenziale da Santa Lucia (uscita n. 7), sia per il traffico proveniente da Verona che per quello che arriva da Via Mantovana, e l’ingresso in tangenziale da Alpo Zai (uscita n. 6).

In caso di condizioni atmosferiche avverse l'intervento sarà eseguito nei giorni successivi.

A4, tra Soave e Verona Est

In A4 scattano altri lavori di pavimentazione e realizzazione del flesso autostradale, propedeutici alla costruzione della corsia di emergenza al km 292+200, in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia, e per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud nel Comune di San Martino Buon Albergo. Quindi tra i caselli di Soave e Verona Est (dal km 293 al Km 291), in carreggiata Ovest (direzione Milano), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 20 di domenica 14 marzo alle ore 6 di lunedì 15 marzo e dalle ore 20 di lunedì 15 marzo alle ore 6 di martedì 16 marzo.

Sempre per gli stessi lavori in carreggiata Est (direzione Venezia) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 20 di martedì 16 marzo alle ore 6 di mercoledì 17 marzo.

Zevio

La provincia di Verona ha comunicato che verrà temporaneamente sospesa la circolazione, dal 15 marzo al 16 aprile, lungo un tratto della strada provinciale 19dir, in località Campagnola di Zevio. La limitazione è necessaria per consentire la realizzazione di una rotonda prevista dal piano urbanistico attuativo denominato "Belvedere".

A31

In A31, per lavori di manutenzione giunti, in carreggiata Sud (direzione Rovigo) tra i caselli di Dueville e Vicenza Nord (al km 69+100), si viaggerà su una corsia di marcia, dalle ore 8 alle ore 18 di sabato 13 marzo.