Chiuso un tratto della tangenziale sud nel fine settimana per lavori

Nuovi interventi in arrivo sulle strade veronesi, che potrebbero causare alcuni disguidi a traffico e viabilità.

Sulla tangenziale sud di Verona prenderanno il via alcuni lavori di rifacimento della pavimentazione in carreggiata overs (direzione Verona nord), che verrà quindi chiusa al traffico dalle ore 21 di venerdì 10 alle ore 12 di domenica 12 giugno, nel tratto compreso tra l’uscita n. 5 bis Via Esperanto - ZAI e l’uscita La Rizza. Contemporaneamente ai lavori verranno chiusi gli ingressi in tangenziale per il traffico diretto a Verona Nord da Bricoman.

Stessa tipologia di intervento prenderà il via lungo l'autostrada A4, in carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km 271+200 al 273+100), dove si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di venerdì 10 alle ore 6 di sabato 11 giugno.

Successivamente gli utenti potranno usufruire di due corsie di marcia dalle ore 6 di sabato 11 alle ore 24 di domenica 12 giugno. Inoltre i viaggiatori non potranno accedere all’area di servizio Monte Baldo Est dalle ore 17 di venerdì 10 alle ore 24 di domenica 12 giugno.

La Provincia di Verona ha comunicato che sono stati istituiti, fino al 1° luglio, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo un tratto della strada provinciale 26 "Morenica", tra i comuni di Sommacampagna e Villafranca. Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire lavori di scavo per l'estensione della fibra ottica.