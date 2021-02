Tangenziale Sud e A4, lavori al via: modifiche alla viabilità e possibili disagi

Tra i caselli di Soave e Verona Est si viaggerà su una sola corsia di marcia per tre notti, mentre verrà chiuso il tratto compreso tra Brescia Est e Desenzano per una sola notte

Partiranno nei prossimi giorni alcuni cantieri che interesseranno l'autostrada A4 e la Tangenziale Sud, i quali porteranno anche alcuni disagi per gli automobilisti.

Prenderanno il via lavori di pavimentazione e realizzazione del flesso autostradale in A4, direzione Milano, tra i caselli di Soave e Verona Est (dal km 293 al Km 291) dove si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 20 del 17 febbraio alle ore 6 del 18 febbraio, dalle ore 20 del 18 febbraio alle ore 6 del 19 febbraio e dalle ore 20 del 19 alle ore 6 del 20 febbraio 2021.

Si tratta di un intervento propedeutico alla costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 dell'A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia e per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud nel Comune di San Martino Buon Albergo.

Brescia

In seguito ai cantieri avviati dal Consorzio CepavDue per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, partiranno i lavori di realizzazione degli scambi di carreggiata al Km 239+600 fino al Km 241+700, che porteranno alla chiusura del tratto autostradale tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (dal km 244+350 al Km 228+660), dalle ore 20 di sabato 20 febbraio fino alle ore 6 di domenica 21 febbraio 2021.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e una volta convogliati sulla SR11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est.

Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano. Conseguentemente ai lavori citati, a partire dal 21 febbraio e fino al 6 giugno 2021 ai viaggiatori sarà garantita la percorrenza su tre corsie per ogni direzione di marcia.