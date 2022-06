/ Tangenziale Sud

Nuovi lavori in tangenziale Sud: tratto chiuso al traffico anche questo weekend

Tra l’uscita n. 5 bis Via Esperanto-ZAI e l’uscita n.7 Santa Lucia (carreggiata ovest), non si potrà transitare da venerdì sera a domenica mattina. Intervento anche lungo l'A4, tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud in direzione Venezia