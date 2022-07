Si sbloccano i lavori per finire la tangenziale di Peschiera: al via tra circa un anno

Era il 29 febbraio 2014 quando venne finalmente inaugurata un’opera che si attendeva da oltre vent’anni. Si trattava del tratto di tangenziale compreso tra Peschiera e località Rovizza, frazione di Sirmione, dove fino ad allora si fermava la tangenziale proveniente da Brescia.

Era il primo stralcio dell’opera chiamata «completamento e riqualificazione della tangenziale di Peschiera», ovvero la variante alla Sr 11. Nonostante la grande attesa non tutti i nodi erano stati sciolti e l’opera ebbe da subito una parziale battuta d’arresto: secondo quanto riferiscono dal Comune arilicense, Veneto Strade infatti avrebbe dovuto realizzare lo svincolo di Rovizza-Pozzolengo sia in entrata che in uscita. Un tratto però, quello in uscita, ricadeva in territorio lombardo e la competenza era della Regione Lombardia che sarebbe dovuta intervenire stanziando i fondi necessari per procedere agli espropri.

Un intervento che non c’è stato, portando conseguentemente a problemi di sicurezza e di traffico all’interno dei centri abitati già sotto pressione nel periodo estivo. In sintesi, proseguono dal Comune di Peschiera, per chi viene da Brescia è ancora impossibile uscire a Rovizza, ma deve proseguire fino a Peschiera e poi tornare indietro. Viceversa, chi da Rovizza deve dirigersi verso il centro arilicense e Verona deve prendere la strada per Brescia e tornare indietro. Si era poi diffusa la prassi, pericolosissima, di fare inversione a U, fino a quando Veneto Strade non ha installato dei dissuasori.

Sarebbero stati i continui solleciti del Comune di Peschiera del Garda a sbloccare la situazione. La Regione Lombardia ha infatti stanziato i fondi necessari e la competenza per la realizzazione dell’opera, che si baserà sull’originario progetto di Veneto Strade, è passata alla Provincia di Brescia.

Nei giorni scorsi i Comuni interessati, Peschiera del Garda e Pozzolengo, insieme alla Provincia di Brescia, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il completamento dello svincolo. L’importo complessivo dei lavori, a carico della Regione Lombardia, è di 2 milioni e 400 mila euro.

«Siamo contenti di aver ottenuto questo risultato dopo anni e anni di attesa», spiega il sindaco di Peschiera Orietta Gaiulli. «È un’opera importantissima per due distinti motivi: in primo luogo perché la prassi che si era diffusa di fare inversione a U era pericolosissima e in secondo luogo perché in questo modo regaliamo una importante valvola di sfogo alla viabilità tradizionale eliminando il passaggio di tantissime automobili dai centri abitati».

Ora la palla è nelle mani della Provincia di Brescia: si stima che i lavori inizieranno tra circa un anno.