Lavori per la posa della fibra ottica in provincia: modifiche alla viabilità in tre Comuni

Modiche alla viabilità sulle strade provinciali a causa di alcuni lavori.

È stata la Provincia di Verona a comunicare l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione, la riduzione del limite di velocità a 30 km/h e il divieto di sosta, dal 10 al 19 gennaio, lungo un tratto della strada provinciale 1a “del Brennero”, nei comuni di Pescantina e San Pietro in Cariano.

Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le 7.30 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire lavori di posa di infrastrutture per la fibra ottica.

Nel Comune di Vigasio, dall'11 gennaio al 30 giugno, è prevista l'istituzione del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 km/h lungo alcuni tratti discontinui delle strade provinciali 24, 25, 51a e 51, nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 23.30. Le limitazioni sono necessarie per consentire opere di scavo per la posa della fibra ottica.