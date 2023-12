Interventi su strade e marciapiedi nelle circoscrizioni di Verona: arrivato il via libera

È arrivato giovedì da parte della Giunta comunale di Verona, il via libera ai progetti definitivi per interventi nell’anno 2023 su strade e marciapiedi in tutte le otto circoscrizioni cittadine, che verranno realizzati nei prossimi mesi. Lavori di manutenzione che puntano a garantire in primis la sicurezza di automobilisti e pedoni e che, per la prima volta, nel 2024 vedranno un nuovo criterio di distribuzione dei fondi nelle circoscrizioni

Nello specifico, come approvato dal bilancio previsionale 2024, sono circa 3,8 i milioni di euro destinati a strade e marciapiedi così suddivisi: 2.400.000 per manutenzione straordinaria delle strade nelle circoscrizioni, 600.000 per progetti specifici dei marciapiedi e 750.000 per strade principali di tutto il territorio comunale.

La novità è rappresentata da un nuovo criterio di distribuzione dei fondi alle circoscrizioni. I 2,4 milioni di euro infatti non saranno più assegnati uniformemente, come avvenuto fino ad ora, ma prendendo in considerazione 4 parametri di ogni circoscrizione: chilometri di strade, superficie, numero di abitanti e tipologia di strade interessate dagli interventi.

«È senza dubbio un investimento importante, per questo abbiamo introdotto dei parametri per l’assegnazione dei fondi che ci permetteranno di effettuare interventi mirati con maggiore efficacia – commenta l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini -. Va anche sottolineato che con il bilancio previsionale 2024 appena approvato, abbiamo stanziato in totale circa 3,8 milioni in favore delle strade, contro i 2,1 del 2023».