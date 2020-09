Lavori a Verona: restringimenti di carreggiata e varco ZTL chiuso

Da giovedì 1° ottobre, per una settimana, restringimento della carreggiata in viale Colonnello Galliano, a Verona, dal civico 11 al 67, per lavori di rifacimento del manto stradale. L’intervento, che avrà inizio alle ore 8.30, proseguirà fino a martedì 6 ottobre.

Nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre, dalle ore 9 alle 18, interruzione della circolazione in via San Cosimo, per smontaggio impalcature.

Nelle ore di chiusura della via non sarà possibile l’attraversamento del centro cittadino dal varco di accesso ZTL di via Malenza.

Il passaggio, con possibilità di collegamento a piazza Viviani o ponte Garibaldi, potrà essere effettuato, nelle ore di chiusura di via San Cosimo, dal varco ZTL di lungadige Rubele.