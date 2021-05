Verona, 200 mila euro in lavori stradali tra Borgo Trento e le Torricelle

È in atto il completo rifacimento, con pavimentazione in ciottolato, di un tratto di via San Leonardo a Borgo Trento e di via San Mattia sulle Torricelle. Partita anche la sistemazione, con riasfaltatura in cemento drenante, di una parte di strada Castellana, sempre a Verona.

Lavori urgenti che hanno interessato complessivamente oltre 700 metri di strada, per un costo totale d’intervento di 200 mila euro.

L'intervento in via San Mattia, nel tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con strada dei Colli, è stato ultimato in questi giorni, mentre si dovrà attendere circa una settimana per vedere ultimato l’intervento di sistemazione che ha interessato, per circa 100 metri, salita San Leonardo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vincenti e via Baldo.

I lavori che hanno interessato le due vie, hanno riguardato la demolizione della superficie stradale esistente e la formazione di un nuovo sottofondo, con la successiva posa di ciottoli di fiume, al fine di costituire una pavimentazione corrispondente alla situazione originaria, nel rispetto dei vincoli paesaggistici.

In Strada Castellana il rifacimento ha interessato circa 500 metri della via e riguardato invece la realizzazione di un nuovo sottofondo stradale, oltre alla successiva posa di una pavimentazione in calcestruzzo drenante a basso impatto ambientale (drain Beton), color ocra, nel rispetto delle prescrizioni per la tutela paesaggistica del luogo.

I tre interventi di sistemazione si sono resi necessari in seguito alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi estivi 2020 sul territorio comunale di Verona che, nel particolare delle vie, ne hanno provocato il grave danneggiato del manto stradale.

Nell’ambito dei lavori in via San Leonardo, il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alle Strade Marco Padovani si sono recati mercoledì mattina sul posto per verificare l’andamento delle ultime fasi di cantiere.

«Lavori necessari – sottolinea il sindaco Sboarina –, sollecitati da residenti e da quanti abitualmente utilizzano queste vie che, a causa delle forti perturbazioni estive verificatesi lo scorso anno, presentavano una pavimentazione gravemente danneggiata. Il cantiere in via San Mattia è già stato ultimato ed entro la seconda settimana di giugno saranno completati anche gli interventi in via San Leonardo e in strada Castellana».

«Via San Leonardo è una strada particolarmente trafficata – spiega l’assessore Padovani – utilizzata giornalmente, da personale e utenti, per raggiungere la sede Cerris, in via Novegno. La sua sistemazione, per circa 100 metri del primo tratto, partendo dall’intersezione con via Vincenti, è stata fondamentale per garantire l’utilizzo in sicurezza della strada, divenuta pericolosa per la presenza di numerose buche e dalla mancanza di ciottolato in alcuni punti».