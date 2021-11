Lavori in Borgo Roma: chiuso per 20 giorni il Ponte delle Menegone

Per permettere ad Acque Veronesi la sostituzione di una condotta idrica, il Comune di Verona ha emesso un’ordinanza di chiusura di Ponte delle Menegone, situato nella zona Policlinico Borgo Roma. A partire da lunedì 22 novembre, per 20 giorni sarà in vigore un divieto di transito che riguarderà sia il traffico veicolare, che quello pedonale.

Per tutta la durata dei lavori, quindi, via delle Menegone compreso il ponte sarà chiusa al traffico dal civico 41 all’intersezione con Strada Le Grazie, via Teodolinda, via Regina Adelaide. Verrà inoltre istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli e ambo i lati in via delle Menegone dal civico 41 a via Regina Adelaide.

Potranno transitare, anche in doppio senso di marcia nel tratto non interessato dai lavori, i frontisti, i diretti ai frontisti e i mezzi di pronto intervento e soccorso.