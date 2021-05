Cantieri stradali a Verona e provincia: 2 corsie ridotte in A4 tra Sirmione e Peschiera

In città i lavori interesseranno un tratto di via Anita Garibaldi, mentre sono previste limitazioni sulla Sp 37 a Colognola ai Colli e sulla Sp 11 a Rivoli Veronese

Una serie di lavori si svolge in questi giorni lungo le strade di Verona e provincia

Autostrada

In A4, per lavori di riprofilatura dell’aiuola centrale spartitraffico, si viaggerà su due corsie di marcia ridotte tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 254+500 al 255+300) in direzione di Venezia, tra le ore 20 di mercoledì 26 e le ore 6 di giovedì 27 maggio.

Verona

Nella giornata di lunedì 31 maggio, dalle ore 9 alle 19, via Anita Garibaldi sarà chiusa alla circolazione, fra via Mameli e via Nino Bixio. L’interruzione viabilistica è volta a consentire l’installazione di un automezzo necessario alla realizzazione di massetti in un cantiere privato.

Provincia

Il 27 e il 28 maggio, verrà sospesa la circolazione lungo un tratto della strada provinciale 37 "del Soave", in località Preare nel comune di Colognola ai Colli. La limitazione, prevista dalle 8 alle 19 anche per l'adiacente percorso pedonale, è necessaria per consentire la potatura di piante ad alto fusto su una scarpata di proprietà privata.

Fino al 14 giugno invece sono stati istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto di circa 50 metri della strada provinciale 11 "della Val d'Adige", nel territorio di Rivoli Veronese. Le limitazioni, previste tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per permettere alcuni lavori alla rete elettrica.