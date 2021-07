Lavori: parte il cantiere notturno sulla Strada dei Lessini e via i dossi dalla Sp 45/var

Lavori in notturna sulla Strada Provinciale 6 dei Lessini a Verona, per il completamento delle asfaltature sul tratto di arteria compreso tra la rotonda di Poiano Nord e la rotonda prima dell'imbocco della tangenziale Est.

Si tratta della fase finale dei lavori che Veneto Strade sta eseguendo sulla provinciale, e che saranno effettuati in orario notturno per diminuire al massimo i disagi alla circolazione. Il cantiere sarà attivo da mercoledì 7 a sabato 10 luglio, dalle 20 alle 6. Durante questa fascia oraria, il traffico verrà quindi deviato nella frazione di Poiano per consentire all'impresa di completare l'asfaltatura. Gli automobilisti in transito dovranno moderare la velocità e seguire le deviazioni che saranno indicate da apposita segnaletica.

Via i dossi tra San Pietro di Morubio e Cerea

Sono in fase di chiusura i lavori per eliminare i dossi lungo la Sp 45/var tra San Pietro di Morubio e Cerea. Le operazioni riguardano la fresatura e la successiva sistemazione degli asfalti “gonfiati” in più punti a causa del materiale, rivelatosi non completamente inerte, usato oltre 10 anni fa dalla ditta che ha realizzato la strada.

Il tratto del cantiere è quello che, dalla rotonda all’uscita della SS 434, procede verso Bonavicina, frazione di San Pietro di Morubio. I lavori interessano entrambi i sensi di marcia e, al momento, non si è resa necessaria la sospensione della circolazione.

Il costo dell’intervento è pari a circa 190 mila euro, compresi nel progetto di lavori straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale del quadrante sud-est per il 2021.

«Siamo riusciti a iniziare l’intervento prima del previsto, grazie all’impegno degli uffici e alla piena collaborazione dei sindaci Marco Franzoni e Corrado Vincenzi – afferma il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto –. Entro questa settimana si concluderà la fase di sistemazione degli asfalti e, poco dopo la metà di luglio, verrà nuovamente tracciata la segnaletica orizzontale. In questo modo la provinciale tornerà a essere percorribile in maggior sicurezza da cittadini e lavoratori diretti o provenienti da Bonavicina o dalla rotonda all’uscita della 434».

Il tema dei dossi sulla provinciale 45/var era stato oggetto di un incontro tra il presidente Scalzotto e i sindaci Franzoni e Vincenzi nel febbraio di quest’anno.