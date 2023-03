Lavori in corso allo Stadio Bentegodi di Verona: bagni nuovi in Parterre e Curva Sud. Prorogata di un anno la concessione all'Hellas

Sono stati approvati venerdì 17 marzo dalla Giunta comunale una serie di interventi allo stadio Marcantonio Bentegodi. Ne dà notizia una nota del Comune di Verona, nella quale viene spiegato che «nello specifico si tratta del riammodernamento delle postazioni della tribuna stampa, della realizzazione di 5 nuovi bagni per disabili nel settore Parterre Est e un nuovo blocco di 8 servizi al secondo livello della Curva Sud».

Inoltre, in base a quanto si apprende, è stata anche «rinnovata la concessione dello stadio all’Hellas Verona, proroga tecnica per una sola stagione sportiva, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, quando poi verrà sottoscritta una nuova convenzione alla quale sta lavorando l'amministrazione». Secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, i lavori «inizieranno e termineranno a breve e in concomitanza con gli impegni casalinghi dell’Hellas Verona».

La nota del Comune evidenzia che gli interventi «si rendono necessari per rispondere ai criteri infrastrutturali 2023-2024 della Lega Calcio Professionisti, la tribuna stampa per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico, e i servizi igienici per essere in proporzione al numero di spettatori presenti». Per quanto riguarda i servizi igienici per persone disabili nel Parterre Est, dal Comune spiegano che in questo settore «è attualmente presente un unico servizio igienico per disabili, mentre ne sono prescritti almeno 1 ogni 15 persone potenzialmente presenti».

Proprio per questo, dunque, verranno realizzati «5 nuovi servizi perfettamente accessibili e fruibili da portatori di disabilità, completamente accessoriati di complementi e di impianti». Una volta migliorata la situazione, la zona potrà quindi risultare «idonea per accogliere 75 persone, in linea con le attuali previsioni».

Per quel con concerne invece i servizi igienici in Curva Sud al secondo livello, da Palazzo Barbieri fanno sapere che «qui verrà realizzato un blocco di servizi igienici con 8 postazioni». Infine, relativamente all'ammodernamento della tribuna stampa, i lavori prevedono «un intervento di "aggiornamento tecnico" dell'area». In sostanza, verranno realizzate «178 nuove postazioni con banchi di appoggio che permetteranno l’uso dei moderni sistemi di comunicazione e connessione alla rete».