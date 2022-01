Guard rail lungo il canale Biffis sulla Sp 11: lavori previsti per l'estate

Entro agosto inizieranno i lavori per la posa del nuovo guard rail sulla Sp 11 in località Belluno di Brentino Belluno. Il Comune, competente per quel tratto in quanto all’interno del centro abitato, ha avuto accesso a un contributo di 700 mila euro, erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e finanziato attraverso il Pnrr. La domanda, presentata con il supporto dei tecnici della Provincia di Verona, che hanno redatto un primo studio sull’intervento, prevede la sostituzione del guard rail esistente, vetusto e non più conforme alle normative, con uno di ultima generazione. La nuova barriera permetterà di mettere in sicurezza circa 800 metri della provinciale in un punto in cui il canale Biffis scorre a poco più di un metro dalla carreggiata. Tratto che, in passato, era stato oggetto di diverse segnalazioni da parte degli utenti della strada. I lavori prevedono la realizzazione di un sottofondo in cemento armato che accoglierà il nuovo guard rail a tripla onda.

Durante diverse fasi del cantiere è prevista l’istituzione del senso unico alternato di circolazione, poiché l’area utile per le lavorazioni, proprio per la presenza del canale in affiancamento, è particolarmente ridotta. Le fasi progettuali, redatte dal Comune, verranno vagliate dalla Provincia.

«La Sp 11 è stata oggetto in questi anni di numerosi interventi da parte della Provincia – spiega il Presidente, Manuel Scalzotto -, a cui si aggiungerà presto quest’ultimo del Comune di Brentino Belluno che ha intercettato un contributo fondamentale per mettere in sicurezza un tratto già noto agli uffici. È importante, come avvenuto in questo caso, cogliere il più possibile le opportunità del Pnrr».

«Il bando del Ministero era riservato ai Comuni – ricorda il Sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana –. Il canale Biffis accanto alla carreggiata e il guard rail ormai non più adeguato a garantire la sicurezza, rappresentavano un pericolo noto ad automobilisti e motociclisti, alcuni dei quali avevano palesato il problema alle amministrazioni. Ringrazio gli uffici e la Provincia per la collaborazione che ci permetterà di migliorare un tratto della Sp 11, strada che, se escludiamo per ovvie ragioni il periodo della pandemia, ha visto negli ultimi anni una costante crescita dei volumi di traffico».

Valeggio sul Mincio

Verranno istituiti invece, dal 24 gennaio al 18 febbraio, il senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo e il limite di velocità a 30 chilometri orari, su un tratto della strada provinciale 28 nel territorio di Valeggio sul Mincio. Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le 7.30 e le 17.30, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire lavori di scavo per la posa di linee elettriche.