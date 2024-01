Lavori al sottopasso di viale delle Nazioni: chiude per una settimana il tratto finale in direzione sud

Lunedì 8 gennaio, per una settimana, il tratto finale in direzione sud del sottopasso di viale delle Nazioni a Verona sarà chiuso al traffico. Ciò per consentire gli interventi di risanamento del calcestruzzo dello stesso sottopasso in direzione Genovesa/Motorizzazione.

Sarà chiusa la sola parte terminale del tunnel a partire dalla biforcazione con il ramo di svincolo che porta in piazzale Europa, con obbligo di uscita verso il piazzale del casello autostradale di Verona Sud. Nessuna variazione alla viabilità invece per chi si dirige in direzione nord, ovvero dal casello autostradale al centro città.

I lavori dureranno fino al giorno 14 gennaio e saranno opportunamente segnalati con cartelli e dispositivi distribuiti sul territorio.